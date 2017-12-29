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В ДНР тестируют 3G-сеть

Сегодня, 10:15

Виктор Яценко, руководящий Министерством связи самопровозглашенной ДНР, сообщил о начале тестирования 3G-сети передачи данных на территории республики. Предоставил региону высокоскоростной мобильный интернет мобильный оператор «Феникс».

28 декабря во второй половине дня специалисты «Феникса» запустили в тестовом режиме 3G-сеть передачи данных. Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом могут жители ДНР, имеющие активную SIM-карту и подписку на выход во всемирную паутину за 50 рублей. Абонентов, которые не смогли подключиться к сети 3G, Виктор Яценко попросил подождать SMS-сообщения с подробной инструкцией действий. На первом этапе работы высокоскоростного мобильного интернета министр связи ДНР отозвался о нем положительно. Предоставить сетевую услугу в полном объему представители оператора «Феникс» пообещали в феврале следующего года.

Еще одним достоинством 3G-сети в ДНР Яценко назвал гораздо низшие цены, нежели в украинских мобильных операторов. Скорость работы нововведения в тестовом режиме составляет 16 мбит/сек.


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