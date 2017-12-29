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Пермские таксисты контролируют качество мобильной связи «МегаФон»

Сегодня, 10:03

В Перми местное отделение «МегаФона» провело удачный эксперимент, который впоследствии, вошел в повседневную практику. Теперь водители службы заказа такси, являющиеся клиентами этого оператора и торговые представители оптовой компании, во время выполнения своих прямых обязанностей, одновременно контролируют качество мобильной связи.

Выбранная схема проверки качества связи оказалась крайне удачной. Таксисты и мерчендайзеры постоянно перемещаются по всем районам города. Это дает возможность корректно замерять уровень сигналов, во время связи с клиентами и диспетчерской службой. Как сообщают специалисты сотового оператора, за короткое время было проведено более пяти тысяч тестов при открытии интернет-ресурсов и совершено 50 тысяч звонков.

Таким образом, для специалистов «МегаФона» облегчается задача по настройке и модернизации базовых станций города. По оценке экспертов, на сегодня в Перми значительно улучшилось качество связи, особенно в тех местах, которые наиболее популярны у горожан в зимнее, предновогоднее время. Речь идет о торговых центрах, ледовых стадионах и городках.


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