У бесплатного новогоднего подарка от Coca-Cola во «ВКонтакте» происходят сбои при выдаче

Вчера, 19:20

У бесплатного новогоднего подарка от Coca-Cola во «ВКонтакте», который можно презентовать 8 друзьям, происходят сбои при выдаче – он становится только Дедом Морозом, как сообщает HotGeo.

По задумке разработчиков, это должен быть сюрприз. Когда пользователь его открывает, то предполагается наличие веночка, фирменных стаканов Coca-Cola, новогодних часов или Деда Мороза, который предлагает дождаться чуда. Подарки открываются, но пока там только последний вариант.

По какой причине имеет место такой сбой, в настоящее время не известно. Также не уточняется, будет ли починка и возвращение «потраченных» сюрпризов. Тем не менее даже в таком варианте пользователи «ВКонтакте» оценили бесплатные сюрпризы, хоть и посетовали на однообразность.