«Дрессированный» бишон взорвал Reddit

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Форум Reddit взорвало видео с маленьким псом породы бишон. Хозяйка просила собаку выполнить трюки и действия, а домашний любимец начал обниматься с девушкой. Видео уже собрало тысячи просмотров в сети.

Забавное видео появилось в сети Reddit. Привлекло внимание пользователей видео своей непосредственностью и искренностью. Героиня ролика хотела снять видео, как ее домашний любимец, пес породы бишон фризе, выполняет ее просьбы показать движения и трюки. Однако, прославится таким способом животное не посчитало нужным, и в процессе пес лег и начал обнимать девушку. Это видео набрало уже тысячи просмотров в сети Reddit. Пользователи на форуме активно делятся своими впечатлениями от просмотренного видео и делятся собственным опытом о тонкостях обучения и дрессировки этой породы собак.