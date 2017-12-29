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«Дрессированный» бишон взорвал Reddit

Сегодня, 02:15

Форум Reddit взорвало видео с маленьким псом породы бишон. Хозяйка просила собаку выполнить трюки и действия, а домашний любимец начал обниматься с девушкой. Видео уже собрало тысячи просмотров в сети.

Забавное видео появилось в сети Reddit. Привлекло внимание пользователей видео своей непосредственностью и искренностью. Героиня ролика хотела снять видео, как ее домашний любимец, пес породы бишон фризе, выполняет ее просьбы показать движения и трюки. Однако, прославится таким способом животное не посчитало нужным, и в процессе пес лег и начал обнимать девушку. Это видео набрало уже тысячи просмотров в сети Reddit. Пользователи на форуме активно делятся своими впечатлениями от просмотренного видео и делятся собственным опытом о тонкостях обучения и дрессировки этой породы собак.


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