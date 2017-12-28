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Иванка и Тиффани Трамп подверглись критике из-за видео в Instagram

Сегодня, 12:14

Дочери нынешнего президента США Иванка и Тиффани Трамп подверглись жёсткой критике в Сети. Причиной стало недавно опубликованное видео в Instagram.

В Сети разгорелся целый скандал вокруг недавней публикации сестёр Трамп в соцсети Instagram. Сейчас дочери Дональда находятся на рождественских каникулах в солнечной резиденции в Палм-Бич. Девушки загорали возле бассейна, и решили записать небольшое видео. Для этого они воспользовались популярным приложением Snapchat. Сёстры добавили несколько эффектов, и вставили песню “O Holy Night”.

Вроде бы ничего необычного, но пользователи Instagram начали засыпать девушек негативными комментариями. В своих постах они говорят, что «Ах, так вот куда уходят деньги порядочных налогоплательщиков», «Лучше бы помогли бездомным животным» и так далее в таком же духе. Многие раскритиковали Иванку, так как она является «правой рукой» Дональда Трампа, и такое поведение для политического деятеля просто недопустимо. Саму видеозапись можно посмотреть здесь.


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