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Instagram добавил рекомендованные публикации в основную ленту

Сегодня, 11:50

Instagram добавил в основную свою ленту рекомендованные публикации, которые могут заинтересовать пользователей. Они будут различными в каждом случае, в зависимости от того, какие предпочтения имеют их друзья.

Как правило, рекомендованные посты будут из числа тех, которым друзьями пользователя дана высокая оценка. Помимо того, там же будет наличие контента, которым, «по мнению» алгоритма, может заинтересоваться конкретный человек.

Сообщается, что в блоке будут присутствовать до 5 постов. Instagram сохранил для пользователей возможность временного исключения данного контента из новостной ленты.

У рекомендованного контента будет специальная маркировка, чтобы его можно было отличить от обычных постов подписок.

В настоящий момент Instagram проводит тестирование новой функции, которое началось в середине декабря. Сейчас она доступна лишь ограниченному количеству пользователей.

Авторитетные издания сообщают, данное нововведение относится к самым радикальным за период существования Instagram.


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