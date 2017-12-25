Московский депутат воровал электричество для своей майнинг-фермы

Бывший муниципальный депутат Академического района города Москва Дмитрий Сильнов заподозрен в краже электричества. Депутат воровал электроэнергию для своей майнинг-фермы.
"Майнил товарищ, так что накрыли контору, а заодно и ключи от подвалов Академического обнаружили. Сам он, говорят, скрывается», — рассказала Алиса Образцова, нынешний мундеп этого района.
На фотографиях четко видно аппаратуру для майнинга криптовалюты.
Ранее сообщалось о том, что еще двое чиновников из Крыма занимались воровством криптовалюты, после чего покинули свой пост.