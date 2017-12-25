Мессенджер Telegram дал сбой второй раз за неделю

Вчера, 20:59

Мессенджер Telegram дал второй раз сбой в своей работе за период декабря текущего года. Пользователи обмениваются мнениями по этому поводу в Сети и направляют свои жалобы.

Интернет-обозреватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и ряда других российских регионов сообщили в Сети о том, что мессенджер Telegram начал давать сбои в работе. За прошедшую неделю декабря текущего года это происходило уже несколько раз. Это создает дискомфорт для пользователей Сети в обмене сообщениями и остальными файлами.

По словам граждан, которые используют Telegram, зачастую мессенджер выдает помехи в работе самого сервера. Причины таких неполадок пока неизвестны, но разработчики пытаются устранить возникшие проблемы, в скором времени приложение будет работать более стабильно. При этом сбои в рабочих процессах отмечены не только для ПК, но и для мобильных версий.