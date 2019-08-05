Интегрированные видеокарты от Intel смогут заменить Nvidia

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Встроенная графика процессоров Ice Lake 10-го поколения стала вдвое мощней предшественников.

Интегрированные графические системы Intel давно воспринимаются как «бесплатное дополнение» к процессору. Ввиду того, что чипы Intel HD проигрывали даже решениям от AMD, «синие» чипсеты теряли часть рынка бюджетных решений для ноутбуков. Но этой эпохе пришёл конец — тесты портала PC World показали, что интегрированное видео от Intel сможет заменить видеочипы от Nvidia.

Речь идёт об архитектуре Ice Lake 10-го поколения, которую пока не с чем сравнивать, но ретроспективные данные позволяют оценить скачок производительности. Так, эксперты проверили графические системы чипсетов Intel, выпускавшихся с 2013 года. Производительность оценивали в программе 3D Mark Sky Diver.

Прогнозируемо, самой слабой системой оказался Haswell U4 с видеочипом HD4400 — всего 2151 балл. До прошлого года включительно производительность графических подсистем выросла всего вдвое — 4321 балл завоевал чипсет Core i7-8565U семейства Whiskey Lake. Иначе говоря, даже для ноутбуков, не предназначенных для игр, такие показатели откровенно слабы — тем более, что эти чипы входили в состав топовых систем.

Хорошая новость заключается в данных теста системы этого года — Intel Ice Lake 2019. За одно поколение инженерам удалось проделать путь, ранее занимавший пятилетие. Так, Core i7-1065G7 продемонстрировал двойной прирост скорости — 9028 баллов.

Иначе говоря, новые графические системы от Intel смогут конкурировать с дискретными видеокартами от Nvidia. Это порадует приверженцев компактных ноутбуков, которые зачастую «обделяют» пользователей производительными видеочипами в угоду компактности.