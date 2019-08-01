На Kickstarter появилась «магнитная» клавиатура, которая реагирует на силу нажатия

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Специальный механизм может рассчитывать перемещение кнопок вплоть до миллиметров.

Современной альтернативой «классическим» клавиатурам являются механические — их конструкция позволяет варьировать силу нажатия. Вместе с тем, в механических клавишах реализован тот же принцип, что и в «простых» — реакция на нажатие происходит после замыкания контакта, доведением кнопки до нижней точки. Производитель клавиатур Input Club решил пересмотреть этот принцип, предложив «магнитный» принцип работы клавиш.

На портале Kickstarter, позволяющем собирать средства для реализации идей, появилась «магнитная» клавиатура, которая реагирует на силу нажатия. Модель Keystone отличается отсутствием металлического контакта. Вместо этого в недрах клавиш помещён магнит, перемещение которого считывает датчик Холла — он измеряет перемещение кнопок, преобразуя его в электрический сигнал.

Руководитель Input Club Эндрю Лекашман уверяет что новая конструкция надёжней существующих механических клавиатур. Это обусловлено уменьшением количества подвижных деталей. По предварительным подсчётам, каждая клавиша Keystone способна выдержать до 1 млрд нажатий — вместо миллиона во флагманской клавиатуре Input Club Cherry MX. Более того, ремонт клавиатуры не будет требовать пайки, что ещё упростит эксплуатацию новинки.

Главным преимуществом разработки является полностью аналоговое управление. Клавиатура сможет отличить силу нажима, активируя соответствующие команды. По словам Лекашмана, датчики на клавиатуре способны различить 200-500 точек нажима. Это означает, что с Keystone переходить на заглавную букву можно будет без дополнительных кнопок.

Сделать заказ на клавиатуру можно, пожертвовав 149 долларов на Kickstarter — во столько обойдётся компактная версия устройства — без цифрового блока. Расширенное издание оценили в 188 долларов. Серийное производство наладят до конца текущего года, но сроки могут сместиться — всё зависит от того, как быстро будет собрана необходимая сумма.