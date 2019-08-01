Смена лидера: AMD готовит мощнейшие видеокарты Navi для ноутбуков

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Новый чип станет конкурентом Nvidia RTX 2080 Ti.

2019 год стал для AMD успешным — компания вышла на новый технологический уровень, обойдя конкурентов из Intel. Так, пока «синие» готовят переход на 10-на техпроцесс, в AMD разрабатывают второе поколение 7-нм решений. Также этот задел позволит компании обойти компанию Nvidia, лидирующую на рынке игровых видеокарт. Авторы портала Tech Radar уверены, что нас ожидает смена лидера — AMD готовит мощнейшие видеокарты семейства Navi для ноутбуков.

Президент американской компании Лиза Су подтвердила, что сейчас идёт разработка видеокарты семейства Navi, которая будет основана на 7-нм техпроцессе. Не сообщая технических подробностей, руководитель компании подчеркнула, что новые продукты нацелены на конкуренцию с флагманами от Nvidia.

Ранее инсайдеры сообщали, что семейство видеокарт Navi будет насчитывать 20 графических процессоров, которые придут на смену линейке Radeon RX 5700. Так, по сравнению с имеющимися решениями, чипы Navi получат 4096 потоковых процессоров (вместо 2560 в 5700 XT), что доведёт количество вычислительных блоков до 64. Эксперты считают, что такие параметры позволят на равных конкурировать с картами уровня Nvidia RTX 2080 Ti.

Лиза Су подтвердила, что первые видеокарты выйдут на рынок в конце текущего года, а их стоимость традиционно будет ниже, чем у сравнимых образцов от Nvidia. Вместе с ними будут презентованы новые мобильные процессоры на ядре Zen 2, которые смогут заинтересовать производителей игровых ноутбуков.