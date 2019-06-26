Сейчас вылетит птичка! Xiaomi Mi CC9 поразил 32-мегапиксильной фронталкой

Сегодня, 05:07

Стартовая цена «китайца» в базовой комплектации составит 320 долларов. Презентация Xiaomi Mi CC9 состоится 2 июля.

Пока компания Xiaomi не раскрывает все характеристики гаджета, однако уже известно, что смартфон получит 32-мегапиксильную фронатльную камеру. Многие блогеры уже сравнили этот ожидаемый смарт с высококачественными профессиональными камерами. Качество камеры, как заявляет производитель, окажется на высшем уровне.

За счет этой особенности Xiaomi Mi CC9 станет основным конкурентом Honor 20i. Смартфон, помимо качественной камеры, поразил усовершенствованным режимом улучшения селфи. Поэтому Xiaomi Mi CC9 можно назвать бюджетным вариантом iPhone, который многие любят как раз за счет качества снимков селфи. Если верить неофициальным данным, новенький Xiaomi получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 730, и как всегда, аккумулятор с высоким показателем mAh.