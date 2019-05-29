«Бюджетные ФЛАГМАНЫ за конские деньги»: Блогер раскритиковал Redmi K20 PRO и K20

Сегодня, 06:37

В Китае прошла презентация Redmi, на которой дочерний бренд Xiaomi показал флагманские смартфоны K20 и K20 Pro.

На презентацию быстро отреагировал один из блогеров YouTube Антон Григорьев. Он записал видео-обзор, в котором раскритиковал первые флагманы самостоятельного бренда Redmi. Первое на что блогер обратил внимание – вес 191 г. «Придется привыкать к размерам и к его весу», – недовольно заявил Григорьев.

Видеоблогера также огорчило отсутствие стереодинамиков. Он с иронией рассказал о наличие режима панорамы у фронтальной камеры, «хотя эта функция есть у многих гаджетов».

Григорьев сообщил о присутствии NFC как в младшей, так и в старшей версии. «Самое главное, чтобы они работали на китайской прошивке. Что, скорее всего, не будет работать», – усомнился блогер. «Конские» цены заставили видеоблогера предположить, что разумнее приобрести, например, Xiaomi Mi 8.

Подписчики канала оставили множество комментариев, в которых выразили свое несогласие с обзором, критикующим новые флагманы. Пользователи уверены, что Redmi K20 PRO и K20 имеют все, что нужно человеку от смартфона. А цена вполне бюджетная, учитывая характеристики гаджета.

Смартфон Redmi K20 PRO работает на базе Qualcomm Snapdragon 855. Диагональ составляет 6,4 дюйма. Устройство оснощено двумя камерами по 20 и 48 мегапикселей. В базовой комплектации смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, в самой же производительной версии смартфона эти показатели составляют 8 Гб и 256 Гб соответственно. Заряжается смартфон за 80 минут при помощи технологии быстрой зарядки, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.