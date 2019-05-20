Раскрыты характеристики новых процессоров AMD Ryzen

Сегодня, 15:46

Новинки получат встроенную графику Vega 11 и существенный прирост мощности.

Известный инсайдер, пишущий под ником Tum_Apisak, рассказал о новом поколении процессоров AMD в своем Twitter-аккаунте. Речь идет о двух моделях – Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G. AMD позиционирует новинки как APU - процессоры с интегрированной графикой.

Новые кристаллы модели относятся к семейству Ryzen 3000 «Picasso», архитектура которых основана на 12-нанометровом техпроцессе Zen+. Это позволит совместить высокую производительность с демократичной ценой.

По словам инсайдера, Ryzen 5 3400G будет работать на частотах 3,7 ГГц и 4,2 ГГц, а младшая модель получит штатную частоту в 3,6 ГГц, и 4 ГГц – в условиях высоких нагрузок. Для сравнения, Ryzen 5 прошлого поколения работал на частотах 3,6 ГГц / 4 ГГц.

Также раскрыты характеристики структуры новых процессоров AMD Ryzen. Так, флагман получит четыре ядра и восемь потоков, в которые будет интегрирован видеоускоритель Vega 11. Процессор третьей серии будет работать на четыре потока с ускорителем Vega 8.