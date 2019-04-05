Samsung Galaxy S9 рухнул в цене на фоне появления Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

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Вероятно, корейская компания решила стать для ТОПовых смартфонов китайского бренда достойным конкурентом в ценовом сегменте.

Samsung кардинально снизил стоимость Galaxy S9. В начале продаж смартфон можно было приобрести по цене 59 990 рублей. В данный момент его стоимость в магазинах составляет 31 600 рублей.

Такая цена позволяет Galaxy S9 прямо конкурировать с новинками компании Xiaomi - Mi 9 и Redmi 7. Эти гаджеты уже доступны в России и купить их можно за 34 990 рублей в базовой комплектации. Смартфон за такую цену будет иметь 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Разница в цене между Galaxy S9 и гаджетами Xiaomi не существенная, но есть очень важные отличия, которые могут повлиять на выбор покупателя. Mi 9 на российском рынке будет продаваться с аккумулятором на 4000 мАч, в то время как емкость батареи Galaxy S9 составляет 3000 мАч.

Также смартфоны Xiaomi могут похвастаться двойной тыловой камерой, в то время как у Samsung она одна, да еще и не самого лучшего качества на современном рынке - 12 Мп получит основная камера, 8 Мп фронтальная. Единственным преимуществом Samsung Galaxy S9 может стать исключительно его цена.

Тем временем глобальный технологический лидер Xiaomi начинает принимать предварительные заказы на Mi 9 и Redmi 7 в России. Mi 9 будет представлен в двух цветовых вариантах: Ocean Blue и Piano Black. Цена за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти составит 34 990 рублей, версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 37 990 рублей. Redmi 7 поступит в продажу 12 апреля, стоимость версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти составит 9 990 рублей, версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти - 11 990 рублей, а версии с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти - 13 490 рублей.