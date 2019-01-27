Смартфон Google Pixel 3 превосходит iPhone XS в ночной съёмке

Сегодня, 16:03

Это происходит в результате того, что производитель оснастил гаджет специальным режимом Night Sight. Фото получаются детализированными и яркими.

Смартфон Google Pixel 3 превосходит по качеству ночной съёмки возможности iPhone XS. При этом, снимки могут делаться, когда освещённость является недостаточной, и без использования штатива.

Сравнение, которое явно не в пользу iPhone XS, опубликовано в сети. При этом делается акцент, что оно производилось именно в отношении модели Google Pixel 3.

Хотя она и располагает одним единственным модулем, снимки более качественные и детализированные.

В настоящий момент неизвестно, какой стратегии в дальнейшем станет придерживаться Google при создании вариации Pixel 4. Не исключено, как то, что будет увеличиваться количество модулей, так и то, что станет оптимизироваться ПО.