Обвал цены: Смартфон Xiaomi Redmi Go поступит в продажи за 2990 рублей

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До выхода в свет этой новинки лавры самого дешёвого современного смартфона были у модели Xiaomi Redmi 6А. Её можно было приобрести, приблизительно, за 100 долларов.

В тоже время жители многих регионов не могли заплатить за него и это цену. Поэтому компания-производитель решила выпустить смартфон Xiaomi Redmi Go. Его ценник составит лишь 45 долларов, то есть около 2990 рублей.

Анонса этого гаджета пока нет, он ожидается в течениe следующей недели. Однако, информацию о ней некоторые крупные магазины уже разместили на своих сайтах.

В основе устройства лежит ОС Android 8.1 Oreo. Оно располагает дисплеем на 5 дюймов с разрешением 1280х720. Всё это «подтянуто» к процессору Snapdragon 425. Смартфон имеет основную и фронтальную камеры на 8 и 5 Мп соответственно. Мощность аккумулятора – 3000 мАч.

Новинка будет иметь оперативку в 1Гб, которую можно развить до 8 Г. При этом предусмотрен слот, куда можно установить microSD до 128 Гб.

Естественно, о быстрой подзарядке речи не идёт, но есть 2 SIM-карты, а также возможность работать в сетях 2G, 3G и 4G LTE.

Корпуса Xiaomi Redmi Go будут только чёрного или синего цвета. Они пластмассовые, кроме внутреннего каркаса, выполненного из металла.

Судя по всему, в Китае Xiaomi Redmi Go продаваться не будет, а вот до российского потребителя этот смартфон дойдёт. По цене, приблизительно, 2990 рублей.