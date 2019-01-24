«iPhone 6s уничтожен»: В сеть слили характеристики Xiaomi Pocophone F2

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Камера 78 Мп, бюджетная стоимость, мощный процессор - далеко не все плюсы новенького флагмана от Xiaomi.

Наследник всего лучшего, что было в первой версии модели Покофона. Экран был увеличен на 8% и теперь его диагональ составляет 6,4 дюйма. Помимо основной «мега-камеры» на 78 Мп, которая состоит из трех, переключаемых и совмещаемых друг с другом, в дисплее будут вырезаны две фронталки на 15 и 8 Мп, что также обгоняет прямого конкурента китайской компании Xiaomi Apple. Также камеры, настроенные на высокую светочувствительность, буду отлично «видеть» в темноте и распознавать лица.

«Свет звезд еще никто не отменял»

Процессор следующего поколения ожидаемого флагмана Qualcomm Snapdragon 855 также опережает «яблочный» по мощности и частоте.

Аккумулятор «выставочного образца» будет 4500 мА/ч и поддержит технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0 и третье поколение USB Type-C, что позволит заряжать столь объемную батарею менее, чем за час.

Производитель пообещал добавить уникальную функцию жидкостного охлаждения, что позволит занимать весьма большой объем оперативной памяти без перегревания устройства, а значит позволит смартфону «жить дольше».

также может подвинуть выходящий от суббренда Сяоми Redmi 7 Note, который по заявлениям производителя дожен был остаться недосягаемым в первый квартал 2019 года.

Эксперты в соцсетях обсудили предстоящую презентацию Pocophone F2 и сделали вывод, что отныне «iPhone 6s уничтожен», так как его характеристики да и за такую цену в 2019 году уже утратили актуальность, а на смену пришли более бюджетные, но максимально мощные модели.