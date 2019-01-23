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Одновременно, россиянам предлагается подарок. Это значительная скидка на смартфон Honor 10.

«Дырявый» Honor View 20 уже презентован в России. Одной из отличительных его особенностей является размещение камеры в углу экрана.

Такой маневр позволил производителю не делать вырез вверху. Одновременно достигнуто и визуальное увеличение дисплея. Теперь он на фронтальной поверхности занимает 91,8%.

Также приятным для потребителя станет то, что Honor View 20 оборудован процессором Kirin 980. Он работает на основании двойного нейромодуля.

Аккумулятор также весьма солидный. Его показатель 4000 мАч. В аппарате присутствует система по жидкостному охлаждению. Она обеспечивает то, чтобы у вырабатываемого тепла основными источниками нагрева происходило его полное рассевание.

В изготовлении корпуса использовались стекло и металл.

В обычной версии и чёрном корпусе за смартфон россиянину придётся выложить 37 990 рублей. Если же он предпочтёт брендированную вариацию, которая «мерцает», это обойдётся существенно дороже. Тогда ценник будет 44 990 рублей.