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Таким образом, подтвердились слухи о том, что компания занимается разработкой именно этого девайса. Он станет первенцем.

Сейчас Xiaomi показала прототип своего складного смартфона с гибким дисплеем. На появившимся в сети ролике его показывает президент этой корпорации Лин Бин.

Эксперты сразу отметили, что новинка выглядит очень впечатляющей. Сначала мужчина использует гаджет как планшет. Затем он сгибает его боковые части, после чего происходит «превращение» устройства в смартфон.

Также от внимания специалистов не укрылось, что прототип нового гибкого устройства уже работает очень неплохо. Следовательно, можно предположить, что оно уже вошло в ту стадии разработки, которая очень близка к началу массового производства этого смартфона.

Как станет называться новинка, пока точно не установлено. Со слов Лин Бина, Xiaomi рассматривает возможность двух вариантов.

Это может быть либо Mi Dual Flex, либо Mi Mix Flex. Впрочем, могут быть использованы и оба этих названия для различных рынков. У Xiaomi это вполне обычная практика.

Проведение презентации первого в мире складывающегося втрое смартфона ожидают 24 февраля.