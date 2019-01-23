Смартфон Lenovo Z5 Pro GT стал абсолютным рекордсменом в AnTuTu

Сегодня, 10:40

Этот девайс стал самым мощным устройством, в основе которых лежит Android. Более того, ему удалось побить мировое достижение.

Как сообщил популярный мобильный бенчмарк AnTuTu, новым абсолютным рекордсменом стал смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Он показал наибольшее быстродействие.

Это обеспечила его топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855. В итоге, после прохождения теста, Z5 Pro GT достиг показателя в 371 тысячу баллов.

Лишь месяц назад рекордсменом считался Huawei Mate. Но его показатели по бенчмарку теперь выглядят более, чем скромными. Это лишь 306,5 тысяч баллов.

Впрочем, по мнению специалистов, Z5 Pro GT продержится в лидерах совсем недолго. Уже в феврале в продажу поступят новые флагманские смартфоны, в основе которых также будет Snapdragon 855.

Новинка от Lenovo доступна на прилавках уже сейчас. Правда, исключительно в КНР.

Z5 Pro GT обладает оперативкой в 12 ГБ, основной сдвоенной и селфи камерами с очень неплохим разрешением. Мощность аккумулятора этого смартфона 3350 мАч. Кроме того, его цена вполне демократична и составляет 440 долларов.