Установлена самая частая «поломка» AirPods и возможности её исправления

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Их пользователи часто возвращаются в магазины с этими беспроводными наушниками. Они заявляют, что те сломаны, поскольку стали хуже функционировать.

Самая «популярная» «поломка» AirPods в США и возможности её исправления уже установлены. Всё вполне можно привести в порядок, не выходя из дома.

AirPods сконструированы так, что у них отсутствует силиконовая вставка, и в ушной канал входит непосредственно пластиковый ободок. При этом динамик, защищённый металлической сеткой, максимально вынесен.

Следовательно, он намного легче забивается серой. Если оба наушника начинают играть тише, пользователи не обращают на это внимания. А вот если только один, сразу начинают считать это поломкой.

Для её устранения вполне достаточно ватной палочки и любой жидкости, которой чистят экраны. Как вариант, сгодится и спирт. Потребуется также зубочистка. Вот, собственно, и все инструменты для ремонта.

На кейсе также собирается пыль и грязь из карманов. Она очищается тем же самым.

Также в процессе эксплуатации AirPods оказалось, что они полезны не только меломанам. Их могут использовать слабослышащие и, даже, шпионы.

В iOS есть функция «Live-прослушивание». С помощью неё наушники становятся простым слуховым аппаратом. Звук, улавливаемый смартфоном, будет усиливаться и направляться им прямо на Apple AirPods. Девайс достаточно просто поднести к собеседнику.

Можно прослушивать и чужие разговоры на расстоянии 15 – 20 метров. Для этого нужно, чтобы iPhone находился рядом с источником звука.