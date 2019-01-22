Samsung обнародовала цены на линейку Galaxy S10

Сегодня, 13:11

Стала известна свежая информация о выходе новых устройств этой компании. Помимо того, доступны сведения и об их цветовых гаммах.

Пока это касается лишь Европы. Именно для продажи там Samsung и обнародовала цены на новую линейку Galaxy S10.

Самым «недорогим» станет Galaxy S10 Lite. Его оперативка составляет 6 Гб и её можно развить до 128 Гб. Производитель определил его цену в 780 евро.

Модель S10 при таких же показателях обойдётся покупателю в 930 евро. Если же потребитель захочет оперативку в 8 Гб и ПЗУ на 512 Гб, он должен быть готов раскошелиться на 1180 евро.

Ценники аналогичных (по памяти) плюсовых вариаций составят, соответственно, 1050 и 1300 евро. Будет предложен и более мощный вариант Galaxy S10+. Его оперативка 12 Гб, а физическая память – целый терабайт. Цена его определена в 1600 евро.

Что касается цветовых гамм. S10 Lite станет выпускаться в корпусах чёрного, белого, жёлтого и зелёного цветов. S10 – в таких же самых, за исключением жёлтого.

Плюсовая вариация станет иметь такие же цвета, как и S10. Однако сообщается, что будут и две специальные версии, о которых пока ничего не известно.

Официальный анонс новой флагманской линейки от Samsung ожидается на 20 февраля.