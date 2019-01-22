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Этот флагманский гаджет стал в сравнении со стартом продаж дешевле, приблизительно, на 25 тыс. рублей. Сейчас он доступен за 35,4 тыс. рублей.

Таким образом, цена смартфона Samsung Galaxy S9 стремительно обрушилась. На его первоначальном ценнике значилось 59,990 тыс. рублей.

Девайс по-прежнему остаётся очень привлекательным. Он обладает 5,8-дюймовым дисплеем Super AMOLED. В его основе работа 8-ядерного процессора Exynos 9810.

При этом оперативка у устройства составляет 4 Гб, которую можно расширить до 64 Гб. Также на нём есть две камеры с достойными параметрами.

Старт продаж этого флагмана пришёлся на март 2018 года. На тот момент применённые на нём технологии и технические решения считались самыми передовыми.

Специалисты отдельно отмечают наличие у смартфона очень современного дизайна.

Пользователь может выбрать следующие цвета корпуса устройства: чёрный, фиолетовый, золотистый и серебристый.

Как правило, компания Samsung, обрушивая цены на предыдущий флагман, уже готова выпустить на рынок новый.