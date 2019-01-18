В 2019 AMD презентует видеокарты Navi

Сегодня, 17:13

Видеокарты нового поколения уже несколько месяцев создают разработчики американской компании. Их презентация запланирована на середину 2019 года.

Современные гаджеты просто не могут работать без видеокарт, которые помогают преобразовать графические образы, хранящиеся на нем в формат, который будет удобен для владельца устройства. Разработчики американской компании AMD стараются идти в ногу со временем и усовершенствовать данные устройства.

Так, уже несколько месяцев они работают над созданием видеокарты Navi, официальная презентация которой запланирована на середину 2019 года. Стоит отметить, что именно на этой архитектуре производитель вроде как планирует создавать платформу для будущей игровой приставки PlayStation 5. Да, это лишь слухи и официальной информации нет, но если этим летом покажут новую архитектуру, то уже в октябре или сентябре можно будет с уверенностью ждать новую игровую приставку и новые видеокарты этого производителя. Если же аналитики ошибаются, то приставку нужно ждать заметно дольше.

Флагманом до конца этого года останется ускоритель Radeon VII, основанный на Vega 20. А в 2020 году ожидается топовая видеокарта уже на архитектуре Navi, которая дебютирует в первой половине 2020 года. До конца будущего года выйдет Arcturus, который вместе с Navi будет производиться по технологии 7 нанометров второго поколения.

Разумеется, это лишь предварительные данные, и не стоит полностью доверять им, поскольку ситуация может измениться.