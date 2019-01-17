Радость для любителей iPad: Новые вариации выйдут уже этим летом

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Эти устройства появились в продажах в 2012 году. С тех пор Apple три года пыталась их модифицировать и сделать популярнее, что ей не удалось. Девайсы были сняты с производства в 2015 году.

Однако, сейчас любителей iPad, похоже, ожидает радость. Новые вариации этого гаджета выйдут в продажи уже этим летом.

Видимо, «яблочная» компания решила, что может предложить их любителям особую изюминку.

Планшеты утратили свой спрос после того, как появились смартфоны, располагающие не меньшим количеством функций и возможностей. После этого iPad покупали, в основном, для замены ПК.

Сообщается, что новинками станут iPad mini 5, а также бюджетная версия этого устройства.

Возможности новых устройств пока держатся в секрете. Не исключено, что они получат уменьшенные рамки и увеличенные диагонали.

Также нет никакой информации и о стоимости новинок.

iPad mini в предыдущей вариации позиционировался в качестве гаджета, удобного преподавателям и ученикам.

Его ценник для школьников составлял 299 долларов. Частные лица могли приобрести это устройство за 399 долларов.