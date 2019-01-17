Смартфон Samsung Galaxy S10 имеет проблему с работой сканера отпечатка пальца

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Этот флагманский девайс ещё не появился на прилавках, но стал уже одним из самых ожидаемых. Естественно, не обходится и без слухов, часть из которых выглядят вполне достоверными.

Один из них заключается в том, что смартфон Samsung Galaxy S10, как и его плюсовая вариация, имеет проблему с работой сканера отпечатка пальца. Это явный негатив, который может существенно повлиять на работу гаджета.

Достоверно известно, что у Samsung Galaxy S10 и передняя, и задняя панель станут стеклянными с металлической рамкой. Соответственно, пользователям придётся защищать устройство от повреждений с помощью специальных плёнок или чехлов. Вот тут-то и возникла проблема.

По инсайдерской информации, производитель уже подготовил необходимые защитные плёнки, однако при их тестировании столкнулся с неприятностью.

Отпечаток пальца при этом не поддерживался протектором экрана. Отмечается, что разработкой сканера для нового флагмана занималась компания Qualcomm.

При этом она использовала новейшую технологию, в которой используется ультразвук. Только вот беда, она полностью отказалась функционировать, когда на аппарате появилась защитная плёнка.

Что предпримет Samsung, пока не известно, однако компании придётся делать это очень быстро. Презентация Galaxy S10 уже назначена на 20 февраля. Анонс девайса предстоит на выставке в Сан-Франциско.