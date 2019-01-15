Представлен смартфон MOQI для геймеров, напоминающий портативную консоль

Сегодня, 22:22

Этот девайс получил аккумулятор на 6000 мАч, а также множество других полезных для игроков функций. Вполне возможно, что производитель сумел их заинтересовать.

Представлен смартфон MOQI для геймеров, более напоминающий портативную консоль. Это явствует сразу, после того, как взглянуть на его внешний вид.

Помимо того, согласно анонсу, этот необычный гаджет получит стереодинамики, особый механизм по охлаждению и клавиши для того, чтобы регулировать игровые опции.

Известно, что смартфон получит от производителей Qualcomm Snapdragon 710. Его операционка составит 6 Гб, которая может быть расширена до показателя в 64. В качестве ОС для устройства выбрана Android 8.1.

К этому необычному смартфону возможно присоединение компьютерной мыши или же клавиатуры. В целом, он своим внешним видом очень схож с консолью PS Vita.

Представители разработчика уже сообщили, что благодаря одному заряду батареи, их эксклюзивная техника может продемонстрировать беспрерывную автономную работу на протяжении 6,5 часов.

Продажи этого устройства стартуют лишь в начале марта. Однако, оформление предзаказа возможно уже сейчас. Это обойдётся в 400 долларов.