Роскачество составило ТОП-5 лучших беспроводных наушников

Испытания этих гаджетов осуществлялись в лондонской лаборатории. Безусловным лидером стала продукция Sony
Роскачество составило топ лучших беспроводных наушников. Оценивалось не только, как звучит звук.
Во внимание принималось, насколько качественно он передаётся, прочность изделий и их удобство, а также функциональность аксессуаров.
С учётом всех этих параметров и был составлен ТОП-5 беспроводных наушников, признанных лучшими. Первая позиция у Sony WH-1000XM2.
Второе и третье места также у наушников этой компании. На них разместились модели WH-H900N и MDR-100ABN
Замыкают ТОП-5 девайсы от Sennheiser. Это наушники RS175 и RS165.
Одновременно, медики напомнили, что неверное применение наушников может причинить вред здоровью.
Согласно их рекомендациям использовать эти девайсы следует в день не более трёх часов. При этом их громкость должна быть не самой большой.