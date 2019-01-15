Роскачество составило ТОП-5 лучших беспроводных наушников

Сегодня, 11:13

Испытания этих гаджетов осуществлялись в лондонской лаборатории. Безусловным лидером стала продукция Sony

Роскачество составило топ лучших беспроводных наушников. Оценивалось не только, как звучит звук.

Во внимание принималось, насколько качественно он передаётся, прочность изделий и их удобство, а также функциональность аксессуаров.

С учётом всех этих параметров и был составлен ТОП-5 беспроводных наушников, признанных лучшими. Первая позиция у Sony WH-1000XM2.

Второе и третье места также у наушников этой компании. На них разместились модели WH-H900N и MDR-100ABN

Замыкают ТОП-5 девайсы от Sennheiser. Это наушники RS175 и RS165.

Одновременно, медики напомнили, что неверное применение наушников может причинить вред здоровью.

Согласно их рекомендациям использовать эти девайсы следует в день не более трёх часов. При этом их громкость должна быть не самой большой.