Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 7 с продвинутой камерой

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Изделие продемонстрировано в ходе CES 2019. Главной отличительной чертой гаджета является наличие основной камеры на 48 Мп.

Компания Xiaomi презентовала свой новый бюджетный смартфон с весьма достойными параметрами. В частности, Redmi Note 7 станет обладать очень продвинутой камерой.

Новинка получила от производителя дисплей в 6,3 дюйма при разрешении 2340х1080. Он будет защищаться с помощью стекла Gorilla Glass 5.

Аппаратную основу составляет чипсет Snapdragon 660. Оперативка по желанию покупателя может быть в 3,4 или 6 Гб. Задняя панель снабжена сенсором пальпирования. Аккумулятор также достаточно мощный с показателем в 4000 мАч. Помимо того, имеется функция по быстрой подзарядке.

А вот в цветовой гамме новинка потребителей не очень побалует. Корпуса будут только чёрного, красного, и градиентного синего цвета.

Предполагается, что стоимость Xiaomi Redmi Note 7 «в базе» составит, приблизительно, 150 долларов. А «в максимуме» - 205 долларов.

Блогеры уже выступили с заявлениями, что аппарату удалось превзойти их ожидания.