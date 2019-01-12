Обнародованы снимки новых смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40 с «дыркой»

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Официальная презентация этих устройств ещё не состоялась. Она ожидается в ближайшее время.

Пока что компанией обнародованы лишь снимки новых смартфонов Motorola Z4 Play и Moto P40. Ему уже дали прозвище «с дыркой» в экране.

Известно, что устройства нацелены на потребителя среднего ценового сегмента. Следовательно, его параметры вполне актуальны и востребованы.

В частности, Moto P40 станет располагать продвинутым восьмиядерным процессором Snapdragon 675 и оперативкой в 6Гб. Размер дисплея – 6,2 дюйма. Он достаточно велик и, в тоже время, удобен в пользовании.

У него в экране будет отверстие, где станут располагаться фронтальные камеры. Поможет ли этот необычный ход увеличению продаж, покажет время.

Модель Motorola Z4 Play будет с несколько уменьшенными рамками и без «дырки». Однако, в остальном со вполне сходными техническими параметрами.

Когда аппараты поступят в реализацию, пока не разглашается. Об их стоимости также ничего неизвестно.