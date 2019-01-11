Китайцы снова впереди: Они произвели сгибаемый смартфон раньше Samsung

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Гибкий дисплей является в техномире новым трендом. Об этом говорили и те, кто посетил в Лас-Вегасе технологическую выставку CES 2019.

Как оказалось, китайцы и здесь снова оказались впереди. Они произвели свой сгибаемый смартфон раньше, чем это смогла сделать Samsung.

Это удалось компании Royole. Свою новинку она назвала FlexPai.

В принципе, она называется серийной. То есть, её уже можно приобрести. Однако, пока лишь в Китае и по стоимости около 1400 долларов. Сможет ли этот смартфон стать доступным для европейского и американского рынка, и по какой стоимости, пока не сообщается.

У этого аппарата рамки являются очень широкими и достаточно грубыми. Потребители продукции, относящейся к этому ценовому сегменту, от такого явно отвыкли.

Операционная система новинки интересно реагирует на складывание девайса. Иконки всех приложений «перебегают» на одну его сторону.

Чем и когда ответит Samsung, пока не известно.