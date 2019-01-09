Samsung своими роботами и экзоскелетом намекает на будущее

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Свои самые «прорывные» новинки компания показала перед официальным открытием очередной выставки CES. Многих они, реально, поразили.

Samsung отметилась тремя роботами и экзоскелетом, который представлял целую серию. В целом, как полагают специалисты, производитель явно намекал на будущее.

Не исключено, что это будет именно так. Один из ботов представляет собой «голову» в виде конуса с дисплеем, который перемещается на колёсиках.

Когда осуществляется прикосновение к «голове», проходит замер кровяного давления и частоты сердцебиений. Помимо того, этот робот «слушает» человека и во сне, чтобы определить качество отдыха. Некоторые уже сообщили, что чувство от этого может быть слегка жутковатым.

Также в «комплекте» и привычные функции о времени принять лекарства. Однако есть и нечто. Этот робот сможет сразу определить, когда пожилой человек, находясь в доме или на улице, может упасть. Этому служит его конкретная связь с особыми датчиками. После этого он вызывает друзей, родственников или экстренную помощь.

Бот по очистке воздуха не так интересен. А вот ретейлер может стать прорывом. Он способен показать требуемые продукты, пункты в меню, а также доставлять кофе или небольшие тарелочки, в которых находится еда. Естественно, он способен и к принятию оплаты.

Экзоскелеты от Samsung стали настоящей сенсацией. Они могут мотивировать походку, исправлять осанку и многое другое.