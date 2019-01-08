Facebook станет умнее: соцсеть объединяется с Intel для создания ИИ-чипов

Вчера, 22:53

ИИ Facebook уже способен распознавать лица по миллиону картинок, загруженных на сервис, но теперь он станет намного умнее.

Intel сообщила, что работает с Facebook над новым чипом искусственного интеллекта, который выйдет во второй половине этого года. Компания надеется, что это значительно повысит способность Facebook автоматически определять друзей на фотографиях.

Чипы, представленные на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, представляют собой стремление Intel сохранить за собой быстрорастущий сегмент рынка искусственного интеллекта. Это ставит пару в прямую конкуренцию с аналогичными чипами от Nvidia Corp и Amazon.com Inc.

Новый чип поможет с тем, что исследователи называют выводом, то есть процессом принятия алгоритма искусственного интеллекта и его использования, например, путем автоматической пометки друзей на фотографиях.

«Мы очень рады, что Facebook в тесном сотрудничестве делится своими техническими знаниями, поскольку мы выводим на рынок это новое поколение оборудования для искусственного интеллекта», - написал генеральный директор Intel Брайан Крзанич.

В настоящее время процессоры Intel доминируют на рынке решений для машинного обучения, и компания, по мнению аналитиков Morningstar, к 2021 году будет стоить 11,8 млрд долларов.

В сентябре Nvidia выпустила собственный чип вывода, чтобы конкурировать с Intel.

В ноябре Amazon также заявила, что создала чип вывода. Чип Amazon не является прямой угрозой для бизнеса Intel и Nvidia, потому что компания не будет продавать чипы.

Amazon будет продавать услуги своим облачным клиентам, работающим на их чипах, начиная со следующего года.

Если Amazon полагается на собственные чипы, это может лишить и Nvidia, и Intel основного покупателя.

Также на выставке потребительской электроники в понедельник Intel сообщила, что Dell Technologies Inc представит процессоры Intel следующего поколения в линейке ноутбуков XPS. Так называемые 10-нанометровые чипы страдают от задержек.

Но начальник центра обработки данных Intel Навин Шеной повторила, что новые чипы будут доступны в ноутбуках к сезону праздничных покупок 2019 года, а в центрах обработки данных - в начале следующего года.

Также на конференции Амнон Шашуа, глава автомобильного компьютерного блока Intel Mobileye для самостоятельного вождения, сказал, что Mobileye разметил все автомобильные дороги в Японии, используя камеры, которые уже были встроены в транспортные средства производства Nissan Motor Co Ltd, поставляемые с Mobileye. системы с завода.

Технические конкуренты Intel, такие как Alphabet Inc и Apple Inc, собирают картографические данные с помощью специальных транспортных средств с установленными на них камерами.

Facebook в конце сентября объявила, что компания пострадала от самого серьезного взлома данных, затронувшего 50 млн пользователей, включая босса Марка Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг.

Злоумышленники воспользовались функцией сайта «Просмотреть как», которая позволяет людям видеть, как их профили выглядят для других пользователей, и «Токенами доступа».

Так что Facebook нужно становиться «умнее» для защиты информации от хакеров.