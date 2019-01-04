В погоню за лидером: Xiaomi разрабатывает свой складной смартфон

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Он уже появился на инсайдерском видео. Хотя кадры достаточно тёмные, на них можно разглядеть вполне достаточно.

Таким образом, компания устремилась в погоню за лидером и даже хочет предложить нечто более совершенное. Xiaomi разрабатывает свой складной смартфон.

Видео разместил известный инсайдер с ником Эван Бласс в своём аккаунте в Twitter. Именно из него можно понять, что Xiaomi активно разрабатывает своё первое складное устройство.

В ролике можно заметить изменения интерфейса гаджета, когда он в разложенном или сложенном состояниях. При первом случае это будет иметь вид планшета, во втором – обычного смартфона.

Особенностью нового аппарата Xiaomi станет то, что его можно будет складывать с двух сторон, а не с одной в виде книжки.

Ни название новинки, ни её характеристики, ни, тем более, цена, пока неизвестны. Да и сама фирма пока официально не сообщала о её разработке.

В то же время известно, что подготовкой подобных устройств уже во всю занимаются такие конкуренты, как LG, Huawei и Samsung

Samsung уже сообщила о подготовке складного дисплея Ihfinity Flex и прототипа гибкого устройства. Оно позиционируется с планшетом, который можно разместить в обычном кармане.

Основной проблемой подобных девайсов является недолговечность их дисплеев. На сегодняшний день она не решена. Стоит учитывать это при таких подобных аппаратов.