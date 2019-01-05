«И чары развеялись…»: В Apple заявили о фиаско целевых показателей мировых продаж IPhone

Сегодня, 02:40

Многочисленные алармистские прогнозы ведущих аналитиков по поводу негативных тенденций в маркетинговой политике ведущего американского производителя гаджетов, были подтверждены на самом высоком уровне.

В Apple заявили о фиаско целевых показателей мировых продаж IPhone. Причем, сделал это признание ни кто иной, как генеральный директор компании Джеймс Кук, который составил аналитический отчет для ведущих инвесторов. Ранее широко разрекламированные чары линейки IPhone, «революционные и магически завораживающие», развеялись из-за неразумной погони за сверхдоходами. В то время, пока китайские и южнокорейские производители усиленно работали над снижением себестоимости своих смартфонов, Apple предлагала продукцию по запредельно высоким ценам, вероятно, по инерции, ощущая себя монополистом на мировом рынке мобильных устройств.

В настоящее время Кук объявил в компании «мозговой штурм». Скорее всего будет пересмотрена концепция взаимодействия с поставщиками отдельных узлов. Падение акций Apple в конце прошлого года почти на десять процентов, вывело компанию из тройки лидеров. Даже самые ярые приверженцы детища Стива Джобса, сейчас не стесняются высказывать в социальных сетях свое разочарование стратегией компании и непомерным снобизмом ее руководства.