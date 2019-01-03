Сегодня, 20:22

Компания анонсировала появление в самом начале этого года сразу нескольких новинок. Об одной из них стало известно достаточно много.

В Сети появилось изображение нового смартфона Motorola P40. Также инсайдеры «слили» некоторую информацию о его «начинке.

Сообщается, что устройство будет обладать 6,2-дюймовым дисплеем. В его основе станет лежать однокристальная система Snapdragon 675.

Также известно, что объём оперативки составляет 6 Гб. При желании её можно развить с помощью флэш-памяти до 64 или же 128 Гб.

У фронтальной камеры, которую разместят в верхнем углу экрана, будет показатель в 12 мегапикселей и искусственный интеллект. При этом, диафрагма её объектива - F/1,8.

Сдвоенная камера станет пользоваться 48-мегапиксельным датчиком изображения и вспомогательным с разрешением 5 Мп.

В оснащении также имеется модуль по возможности осуществлять бесконтактные платежи и вполне мощный аккумулятор. Его ёмкость – 4132 мАч.

Как сообщают представители компании, Motorola P40 получит свой анонс в течении самого ближайшего времени. А вот цена устройства пока держится в полном секрете.