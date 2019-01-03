Представлена однокристальная система Samsung Exynos Auto V9

Сегодня, 16:38

Система Samsung Exynos Auto V9 состоит из восьми ядер и процессора в 2,1 ГГц. Устройство отвечает всем требованиям ASIL-B.

Разработчики компании Samsung представили на рынке первую созданную ими же однокристальную систему Exynos, которая разработана для транспортных средств. Сообщается, что Samsung Exynos Auto V9 состояит из восьми ядер, которые работают на частоте не превышающей 2,1 ГГц. Также система оборудована высококачественной звуковой подсистемой и имеет вмонтированное в нее средство безопасности, которое отвечает стандарту ASIL-B.

В ее конфигурацию также входит графический процессор ARM Mali G76, звуковой процессор HiFi 4, блок ускорения нейронных сетей (NPU) и контроллер памяти DRAM, поддерживающий LPDDR4 и LPDDR5. Exynos Auto V9 поддерживает подключение до шести дисплеев и двенадцати камер. Изделие рассчитано на выпуск по 8-нанометровой технологии.

Новинка станет основой автомобильной информационно-развлекательной системы Audi нового поколения, которая, как ожидается, дебютирует к 2021 году.