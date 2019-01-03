В Сети опубликовали характеристики новых процессоров AMD Ryzen 3000

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У этого семейства с 7-ми нанометровым техпроцессом производитель существенно развил возможность. Это произошло с помощью добавления ядер.

В Сети уже опубликовали характеристики новых процессоров AMD Ryzen 3000. Они получили хорошее обновление.

Архитектура процессоров осталась в 7 нанометров. Однако, каждый из них получил, минимум, по два дополнительных ядра. В отдельных случаях, их количество составило четыре.

У чипов Ryzen 3 и 5 прибавка стала минимальной. Ryzen 7 добавил четыре ядра, а у Ryzen 9 их количество возросло до 16. Теперь по этому параметру представитель 3000-й серии уже вдвое опередил самый мощный ЦП в предыдущей версии.

При этом, расход электричества возрастёт лишь на 20 Вт, выйдя на показатель в 125 Вт.

Полная информация о новинках станет доступной 9 января в Лас-Вегасе. Там будет проводиться выставка CES 2019.