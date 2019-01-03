Xiaomi представит 3 января новый загадочный продукт

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Какой именно товар будет предложен, компания до последнего сохраняет в тайне. Анонс размещён в кратком тизере, появившемся в Сети.

Xiaomi представит 3 января свой новый продукт. Загадочная новинка, скорее всего, станет, новым флагманским смартфоном.

Если это предположение верно, то девайс оборудуют камерой, которая будет иметь разрешение в 48 Мп.

Не исключается, что это станет Redmi, превратившись, таким образом, в самостоятельный бренд.

Классика в модели развития любой марки как раз и заключается в том, что сначала анонсируется выпуск флагмана. Затем уже появляются модели со средним и начальным уровнями.