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Его цена составляет 200 долларов. В сравнении с предшественником, он получил некоторые улучшения.

В продажи поступил новый фитнес-браслет Fitbit Charge 3. Правда, пока он доступен лишь на рынке Индии.

Новый аппарат оснащён датчиком SpO2, осуществляющим контроль дыхания. Таким образом, пользователь сможет получить своевременное предупреждение о наличии у него аллергии или астмы.

Fitbit Charge 3 оборудован сенсорным OLED дисплеем. Его защита осуществляется по классу Corning Gorilla 3.

Устройство защищено от воздействия воды. Помимо того, в нём улучшен датчик, контролирующий сердечный ритм. Естественно, оно способно к мониторингу сна, израсходованных калорий и физической активности.