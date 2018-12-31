«Заказы Apple упали вдвое»: Цены на iPhone Xs Max рухнут из-за крайне низкого спроса

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Покупатели не видят ощутимой разницы с iPhone X и iPhone 8 Plus, и не желают платить на порядок больше за новую модель.

В начале сентября компания Apple представила сразу три новые модели смартфонов поколения X – iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Вопреки ожиданиям поклонников «яблочной» продукции, революционных нововведений данные новинки в целом не содержали. Смартфоны действительно оснастили более новым набором производительного «железа», однако на выходе девайсы мало в чём опережали прошлогодние iPhone X и iPhone 8 Plus. В то же время ценники на них были значительно выше. В итоге это привело к тому, что покупатели просто отказались платить больше за практически такой же гаджет. К примеру, за базовую модель iPhone Xs Max Apple требует не менее $1099.

И вот американский производитель начал пожинать плоды своих ошибок. Уже сегодня стало известно, что Apple снизит во втором квартале финансового года – с 1 января по 31 марта – объем заказов на iPhone Xs Max на 48%. Это приведёт к тому, как заявляет аналитик Уильям Янг (William Yang), что компании придётся пересмотреть прогноз по продажам с 50 млн до 45 млн устройств. То, что заказы на «старшую модель» упали почти вдвое, говорит о том, что смартфоны попросту не реализуются на местах. Инсайдеры подтверждают эту информацию и говорят, что склады продавцов забиты под завязку новенькими iPhone Xs Max. Всё это вынудило Apple выделить дополнительные субсидии реализаторам для стимулирования снижения цен. Это позволит избавиться от продукции в ближайшее время.

Таким образом, из-за крайне низкого спроса цены на разрекламированный iPhone Xs Max рухнут уже после Нового года. Аналитики утверждают, что искусственное снижение цены – единственный способ производителя привлечь внимание покупателей и хоть как-то спасти тем самым положение. В любом случае, отмечают эксперты, этот финансовый год для Apple неизбежно будет провальным.

Причём трудным для производителя выдастся уже следующий месяц. В частности, инвестиционная компания Rosenblatt подсчитала, что уже в первом квартале 2019 года Apple придётся сократить продажи iPhone Xs Max на 2,5 млн единиц. То есть падения стоимости смартфонов стоит ожидать уже с 1 января. Насколько рухнут цены на модель, пока не ясно, однако аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что разница будет существенной, ведь, по его прогнозам, продажи Apple сократятся сразу на 20%, что является просто катастрофическим результатом.