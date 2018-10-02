«Вау»: Подборка сделанных на камеру iPhone Xs фото «взорвала» Сеть

Вчера, 14:23

Apple заворожила клиентов снимками нового флагмана, демонстрирующими высочайшее качество при сложных условиях освещения, портретном режиме и эффекте боке.

«Яблочному» техногиганту не пришлось заморачиваться над поиском впечатляющих фото. Американский производитель просто предложил владельцам iPhone Xs публиковать в Instagram и Twitter снимки с хештегом #ShotoniPhone.

Как итог, подборка сделанных на сдвоенную 12-Мп камеру фотографий «взорвала» Сеть, а пользователи остались под глубоким впечатлением от качества и цветопередачи съемки при плохом освещении, с эффектом боке и портретным режимом.

«Вау! Прошлогодний iPhone Х и близко не стоит возле модели Xs», - сходятся на мнении соцсети.

Примечательно, обрабатывать фотоматериалы с рекордной скоростью новому «яблочному» флагману позволяет суперсовременный процессор Apple A12 Bionic.