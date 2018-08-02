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Наверное, в ответ на акцию Apple по бесплатному ремонту устройств компании, получивших повреждения во время наводнений в Японии, китайский конкурент решил проявить маркетинговый креатив на территории Российской Федерации.

В России Huawei начинает программу обмена старых смартфонов на новые мобильные устройства. Пилотный проект начнется в Москве, а затем начнет действовать во всех регионах. Как сообщается на официальном сайте компании, в российской столице система trade-in заработает в ближайшую пятницу на улице Тверской, где расположен многофункциональный центр Huawei. При оформлении сделки, пользователи получают значительную скидку не приобретение нового мобильного устройства, после сдачи старого, причем, в рабочем состоянии.

Также будут приниматься смартфоны Honor на аналогичных условиях. Подробнее ознакомиться с процедурой обмена можно на официальном русскоязычном сайте компании Huawei. Сумма сделки назначается самим клиентом, а затем проходит экспертную оценку инженеров компании. После диагностики и с согласия потребителя, совершается окончательный обмен.