«Элита для нищих»: В России восстановленный iPhone 7 и iPhone X сильно упали в цене

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Apple завлекает дешевыми ценами новых клиентов, а значит, пора «горячих» скидок на прошлогоднюю и более старую «яблочную» технику в самом разгаре.

Акция «Принеси старый iPhone, и получи скидку на новый» продолжает приносить Apple солидные плоды. Запустив выгодное предложение в сентябре прошлого года, уже в феврале текущего в России начали продаваться восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Заменив экран, корпус, предоставив годовую гарантию и налепив наклейку «Как новый», «семерок» сильно уронили в цене.

«Элита для нищих» в среднем обходится в 17 799 рублей. Восстановленный iPhone 7 серебристого цвета сейчас продается в России за 36 899 рублей, любителям черного окраса придется немножко переплатить.

iPhone X, казавшийся в сентябре прошлого года смартфоном на века, также откатил в цене. Если сильно постараться, можно выцепить «десятку» за 60 999 рублей. В среднем, модификация с 64 Гб Flash-памяти оценивается в 65 тыс., а iPhone X с 256 Гб – 74 тыс. рублей. К слову, предшественник десятки – iPhone 8 – также в среднем растаял на 1-2 тысячи.

Сентябрьская презентация Apple – это не только iPhone. Поучаствовать в неофициальной акции «Элита для нищих» могут и охотники за Apple Watch. Навороченные часики Series 1 с 42-мм экраном сделают вам тик-так за 16 999 рублей. Apple Watch третьей серии, казалось бы, только что вышли, а уже тоже успели подешеветь – 25 тыс. рублей и менее.

Осенью меломаны смогут воткнуть в уши новые AirPods, ведь старая модель, о чудо, подешевела до 10 299 рублей.

Можно долго и нудно расхваливать Apple Watch, AirPods, iPad и прочую технику со светящимся яблоком, однако преимущественное количество почитателей американского техногиганта не посмотрит в ее сторону, пока не увидит новый iPhone.

Сейчас инсайдеры уверены только в одном, впервые в истории смартфон Apple оборудуют двумя слотами для SIM-карт, спасибо бета-версии iOS 12. Все остальные слухи – по-прежнему слухи. Зная «яблочных» бизнесменов, до дня премьеры они не развеются.