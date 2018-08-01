«Убийца iPad Pro»: Samsung представила планшет Galaxy Tab S4

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Несмотря на стремительное падение спроса на планшетные ПК Samsung продолжает борьбу за этот сегмент.

В последние годы мобильные устройства в мире всё больше представлены смартфонами и все постепенно начинают забывать о планшетах. Тем не менее IT-гиганты и извечные конкуренты Apple и Samsung продолжают борьбу за этот сегмент. Одним из самых идеальных продуктов здесь до последнего времени был флагманский iPad Pro. В то же время Samsung со своей линейкой Galaxy Tab S4 во многом не уступала, а в некоторых моментах – опережала «яблочный» девайс.

Очередной заявкой на лидерство стал планшет Samsung Galaxy Tab S4, который южнокорейская компания представила считанные часы назад. «Убийца iPad Pro» получил Super AMOLED экран с увеличенной диагональю на 10,4 дюйма и разрешением 2560×1600 точек. Дактилосканер здесь успешно заменили на сканер радужной оболочки глаза. За работу девайса отвечает производительный чип Snapdragon 835 от компании Qualcomm. Базовая модель Samsung Galaxy Tab S4 имеет в своём арсенале 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ с возможностью наращивания памяти за счёт карты microSD. «Старшая» версия получит 256 Гб. Аккумуляторная батарея получила ёмкость в 7300 мАч, а также поддержку технологии быстрой зарядки.

Отдельно стоит отметить наличие в комплекте фирменного стилуса S Pen. Подобного аксессуара у iPad Pro точно нет, что даёт Samsung ощутимое преимущество. Помимо прочего при покупке по предзаказу к планшету бесплатно в комплекте идёт чехол-клавиатура. Дата начала продаж Samsung Galaxy Tab S4 пока не раскрывается. Ориентировочная цена составит примерно $650. Примечательно, что примерно столько сейчас стоит прошлогодний iPad Pro.

Ранее мы писали, что Apple удивит Face ID в новом iPad Pro . Инсайдеры сообщили, что инженеры намерены реализовать в планшете революционную технологию биометрической идентификации.