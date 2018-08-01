В сети появилось видео «живого» Samsung Galaxy Note 9

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Внешний облик новинки полностью совпадает с ранее опубликованными утечками.

По мере приближения даты релиза смартфона Samsung Galaxy Note9 в сети публикуются всё новые данные о новинке. На этот раз на YouTube-канале известного британского интернет-магазина MobileFun появилось видео «живого» ещё не представленного флагмана. Источники бренда утверждают, что на видео показан не клон, а оригинал Samsung Galaxy Note9, готовящийся к поставкам в одну из стран. На ролике можно заметить, что гаджет оснащён фирменным защитным стеклом. Как известно, релиз устройства запланирован на 9 августа. Девайс должен получить сразу целый ряд нововведений. Сведения о цене смартфона разнятся. Некоторые источники утверждают, что он будет стоить не менее 1,2 тысячи долларов, другие говорят, что цена не превысит тысячи долларов за единицу.

Ранее мы писали, что в Сети показали «живые» снимки iPhone X Plus и iPhone 9. Гаджеты показались на свежих фото инсайдеров.