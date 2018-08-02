«Киберпанк, который мы заслужили»: Умное мусорное ведро от Xiaomi

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Новинка призвана существенно облегчить жизнь человека в быту.

Китайская компания Xiaomi постоянно радует поклонников своей продукции новыми электронными устройствами, которые с каждым годом обладают всё большим набором функций. Причём в последнее время бренд расширил производство и уже не является традиционным производителем смартфонов. В числе умных продуктов Xiaomi сегодня числятся не только телефоны и ноутбуки, а и часы, фитнес-браслеты, очки, тв-приставки, пылесосы, чайники и прочее. Поклонники бренда не знают, какой ещё сюрприз преподнесут им в следующий раз инженеры.

В этой связи полной неожиданностью стала последняя презентация Xiaomi. Компания представила «умное» мусорное ведро. Новинка весит 3,5 кг, имеет ёмкость в 15 литров. Крышка ведра, оснащена датчиком приближения и автоматически открывается, когда к нему подходит человек. Гаджет самостоятельно запаковывает отходы и меняет мусорные пакеты. Конструкция устройства позволяет сохранять герметичность и предотвращает распространение неприятного запаха.

В сети к новинке отнеслись неоднозначно. Многим не понравилось, что Xiaomi скатилась до производства столь малозначительных предметов быта. «Киберпанк, который мы заслужили», - отзываются о гаджете скептики. В то же время большинству пользователей в сети умное ведро пришлось по душе. Люди считают, что Xiaomi поступает правильно, когда усовершенствует девайсы.

Ранее мы писали, что на «умном» унитазе Numi можно играть в Skyrim.