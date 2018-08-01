«Он идеален»: Смартфоном iPhone X довольны почти 100% пользователей

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Его показатель по этой части – 98%. Это следует из квартального отчёта Apple.

iPhone X стал самым популярным из этого модельного ряда смартфонов. Кроме того, этим девайсом довольны почти 100% пользователей. Многие владельцы говорят, что гаджет идеален.

Доходы «яблочной» компании от продажи различных моделей iPhone продемонстрировали, в сравнении с прошлогодним периодом, рост на 20%.

Также немаловажно, что всё большее количество людей в мире предпочитают приобретать iPhone. Процентный прирост выражается двузначными числами.

Это является, как следствием того, что человек приобретает смартфон впервые, так и желанием «уйти» с Android. При этом, в мире наиболее приобретаемыми из всей линейки стали iPhone X.

Немаловажным является и тот фактор, что его ценник продолжает падать, стимулируя дальнейшие продажи.

Общая удовлетворённость пользователей всеми моделями iPhone составляет, в среднем, 96%, что является хорошим показателем.

Наилучшие достижения в 98% продемонстрировали iPhone X, iPhone 8 и его плюсовая вариация.

Впрочем, многие эксперты уже высказывают сомнение, что так будет продолжаться и далее. Дело в том, что Apple на новых партиях iPhone намерена устанавливать чипы собственного производства.

Они существенно уступают в скорости при работе в 4G тем, которые применяются в выпущенных ранее экземплярах.