Meizu запустила в России программу trade-in для своих смартфонов

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Обменять старые модели на новые гаджеты можно в фирменных магазинах бренда.

Meizu запустила в России популярную программу trade-in, в рамках которой владельцы старых смартфонов могут обменять их на последние модели. Для своих клиентов китайская компания предлагает выгодные условия. По словам сотрудников Meizu, данная акция даёт возможность сэкономить 15% от цены покупки. Известно, что обменять смартфоны уже можно в фирменных магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В Meizu заявили, что программа trade-in достаточно прозрачна и справедлива. В отличие от других брендов оценку старого устройства в магазине производить не будут. Такой подход позволяет усомниться в честности сотрудников компании, считают руководители китайского бренда. Вместо этого покупателям предлагают фиксированную скидку в 15% за любой смартфон, даже очень старой модели, разбитый или неисправный.

Между тем, такая трактовка trade-in весьма сомнительна, поскольку, к примеру, менять прошлогодний исправный девайс на смартфон этого года для покупателей невыгодно, ведь за его продажу можно, как правило, выручить не менее 50% стоимости последней модели. В то же время владельцам «убитых» старых Meizu предоставляется возможность купить дорогостоящие флагманы бренда по всё той же 15-процентной скидке.

Ранее мы писали, что Samsung вошел в пятерку самых популярных смартфонов по trade-in. Доля компании в общем потоке обменянных гаджетов составляет 7,9%.